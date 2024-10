Calciomercato Milan, in tre con le valigie in mano! Avviso di Ibrahimovic, possono partire a gennaio

Calciomercato Milan, in tre con le valigie in mano: Jovic, Chukwueze e Okafor, senza un cambio di passo, verso l’addio a gennaio

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è già attivo in vista della prossima sessione, quella invernale. In questo, riferisce La Rosea, sono tre i calciatori che potrebbero lasciare Milanello senza una scossa nell’immediato: Chukwueze, Okafor e Jovic.

Il serbo, finito nelle gerarchie dietro Morata e Abraham, potrebbe andarsene anche a zero, Chukwueze per una cifra intorno ai 20 milioni di euro e Okafor per una cifra anche leggermente maggiore rispetto a quella dell’acquisto. Tra i tre al momento è lo svizzero ad avere le più alte chance di permanenza.