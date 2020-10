Calciomercato Milan: Chiesa non arriverà, ha firmato per la Juve

Federico Chiesa è un nuovo calciatore della Juventus; nella notte è stato trovato l’accordo tra i due club che prevede il prestito biennale oneroso a 10 milioni (2 il primo anno, 8 il secondo, ndr) e obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni (tra cui il piazzamento nelle prime 4 dei bianconeri, ndr) fissato a 40 + 10 di bonus.

Un’operazione che si è chiusa nella notte e che vede dunque l’esterno viola, per diverse settimane accostato al Milan sbarcare a Torino ad una cifra che, complessivamente, può arrivare a 60 milioni di €.

#Juventus e #Fiorentina hanno definito il passaggio di Federico #Chiesa in bianconero // Juventus have reached an agreement with Fiorentina for the transfer of Federico Chiesa 🇮🇹⚪️⚫️@Goalitalia @Goal

— Romeo Agresti (@romeoagresti) October 4, 2020