Calciomercato Milan, Chiesa costa troppo ma c’è una speranza

Calciomercato Milan, i rossoneri sono attualmente l’unica squadra della Serie A realmente interessata a Federico Chiesa

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, il Milan ha effettuato un sondaggio per Federico Chiesa in vista della prossima sessione di calciomercato. Stefano Pioli ha espresso il nome dell’esterno viola alla dirigenza rossonera che però è rimasta sbigottita dalla richiesta di Rocco Commisso.

Il patron gigliato ha infatti stabilito a 70 milioni di euro il prezzo di Federico Chiesa, una cifra inarrivabile per il Milan e (probabilmente) qualsiasi altro club italiano. La speranza del Diavolo è tuttavia riposta nel contratto (scadenza 2022) che lega l’esterno italiano alla Fiorentina e la volontà della famiglia di far restare il giovane Federico in Serie A nella prossima stagione.