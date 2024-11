Calciomercato Milan, il super colpo può tornare di moda! Le condizioni per l’arrivo a gennaio

Calciomercato Milan, può tornare di moda il colpo Federico Chiesa a gennaio: ecco le condizioni per l’arrivo dell’esterno

Chiesa potrebbe tornare in orbita del mercato Milan dopo i tentativi fatti in estate. Ma non solo dei rossoneri.

Secondo Calciomercato.com, infatti, all’ex Juve potrebbero tornare ad interessarsi anche Inter e Roma in caso di addio dell’attaccante al Liverpool. Per Milan e Roma Chiesa sarebbe l’ideale in attacco dal punto di vista tattico. L’Inter, invece, è la squadra che ha avuto più contatti con lui nei giorni in cui era fuori dai progetti della Juve. Tutte e tre i club sarebbero pronti ad intavolare una trattativa solo ad una condizione: il prestito con diritto di riscatto. L’ingaggio (da gennaio a giugno per meno di 7,5 milioni) sarebbe sostenibile.