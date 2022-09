Calciomercato Milan: Chelsea ignorato, Leao resta rossonero e presto tratterà il rinnovo

Rafael Leao resterà al Milan: il Chelsea sarebbe stato disposto a pagargli il biglietto sul primo aereo per Londra (e a investire molto di più per convincere il Milan a lasciarlo andare), ma non succederà.

I media inglesi hanno rilanciato l’interesse e scritto di una possibilità last-minute, senza però ricevere la minima apertura da Milano. Il club confida piuttosto che a breve sia la trattativa per il prolungamento del contratto a prendere quota: una volta chiuso il mercato, la dirigenza potrà finalmente concentrarsi su di lui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.