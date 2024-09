Calciomercato Milan, l’INPUT di Cardinale è da non CREDERE! Vuole BLINDARLI, messaggio chiaro a Furlani

Calciomercato Milan, l’input di Gerry Cardinale è da non credere! Ha dato mandato alla dirigenza di blindare Maignan e Theo Hernandez

Importantissimo aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan per quanto riguarda le situazioni relative ai rinnovi di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza a giugno del 2026.

Cardinale, nella sua missione milanese, ha dato l’input a Furlani e ai dirigenti rossoneri: i due calciatori francesi vanno blindati con i rispettivi prolungamenti. Se per il portiere la fumata bianca è vicina, più in salita è al momento la situazione relativa all’ex Real Madrid. L’ottimismo comunque non manca.