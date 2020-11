Calciomercato Milan – Calhanoglu è seguito dall’Atletico Madrid

L’atletico Madrid di Simeone ha intenzione di prendere Calhanoglu qualora il turco non dovesse rinnovare con il Milan

Resta in bilico il futuro di Hakan Calhanoglu nel Milan. Il turco, che è in scadenza di contratto con il club di via Aldo Rossi, ha mercato, e tanto, anche all’estero. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, al momento l’Atletico Madrid sarebbe in pole position per il turco dopo essere stato già in passato vicino al calciatore. Non è da escludere, però, che i colchoneros possano aspettare giugno per tesserare il calciatore a costo zero.

La dirigenza rossonera sta riflettendo in maniera importante su cosa fare con Calhanoglu.