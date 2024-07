Calciomercato Milan: CONTATTO diretto Arsenal Bologna per Calafiori, l’ADDIO all’Italia sempre più vicino

Riccardo Calafiori, accostato anche al calciomercato Milan, si avvicina a lasciare l’Italia. Contatto diretto Arsenal Bologna

Futuro in Premier League? Riccardo Calafiori, accostato anche al calciomercato Milan, si avvicina a lasciare l’Italia. Come riportato da Fabrizio Romano dopo il via libera di Riccardo Calafiori al trasferimento e al contratto, l’Arsenal ha preso un contatto diretto con il Bologna.

Sono iniziati i colloqui tra i club. Nessun problema sul contratto di Calafiori, al momento spettante ai club. Arsenal attualmente in vantaggio, nessuna offerta da parte del Chelsea finora.