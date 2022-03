Calciomercato Milan, Cagliari sempre più convinto a riscattare Raoul Bellanova dal Bordeaux: e spunta la Juve

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, la Juventus avrebbe individuato in Raoul Bellanova un possibile innesto per rinforzare la propria fascia destra.

A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come al termine di questa stagione il Cagliari riscatterà con ogni probabilità il calciatore dal Bordeaux. Il Milan detiene un 10% di guadagno sull’operazione dei sardi con il club francese.