Calciomercato Milan: spunta Brereton Diaz per l’attacco rossonero. Ecco i profili seguiti in vista della prossima estate

Secondo Tuttosport prosegue il casting del Milan per un attaccante in vista della prossima stagione. I profili seguiti sono quelli di Broja del Chelsea e Kudus dell’Ajax, ma attenzione anche a Ben Brereton Diaz, 23enne attaccante cileno del Blackburn, al momento ancora con il contratto in scadenza nel giugno 2023.