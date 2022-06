Calciomercato Milan, Botman affare complesso: spunta l’alternativa Acerbi

Calciomercato Milan, Sven Botman è un affare complesso: spunta l’alternativa chiamata Francesco Acerbi della Lazio

Il Milan ha come obiettivo di calciomercato Sven Botman per rinforzare la difesa. Le trattative con il Lille vanno avanti, come riportato dal Corriere dello Sport. I rossoneri fanno forza sulla volontà del giocatore di sbarcare a Milanello nonostante le ricche avances del Newcastle.

Vista la complessità dell’operazione, la dirigenza si guarda intorno alla ricerca di alternative. Una di queste porta il nome di Francesco Acerbi. Sarebbe un usato sicuro vista la sua esperienza in Serie A con la maglia della Lazio.