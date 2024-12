Calciomercato Milan, Bianchin svela: «Lui ha perso punti di riferimento, ecco cosa può succedere a giugno»

Calciomercato Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha commentato la situazione relativa al futuro di Theo Hernandez

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha parlato così del futuro di Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Il contratto di Theo scade nel 2026 e siamo al bivio: rinnovare o vendere. Il problema al 99% si porrà in estate, a meno che il Milan non rinnovi prima. Alcuni incontri ci sono stati ma l’accordo non è stato trovato e non è certo questo il momento migliore per trovarlo. Theo negli anni ha perso i suoi riferimenti: oltre a Maldini, anche Brahim e Castillejo. Un rapporto così, con altri, non si è ricostruito. E allora ora più che mai la possibilità che Theo parta è ragionevole. Resta da capire chi chiamerà il Milan, e con quale proposta».