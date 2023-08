Mercato Milan, il Betis Siviglia abbandona Saelemaekers? Le ultime

Calciomercato Milan, il Betis Siviglia potrebbe decidere di cambiare obiettivo e abbandonare così la pista Saelemaekers

Soulé e Kaio Jorge sono destinati a lasciare la Juventus per trovare spazio in questa stagione. Mentre sembrava fatto ormai per il passaggio al Frosinone, nelle ultime ore è subentrato per i due giocatori un interesse da parte di Betis Siviglia, che potrebbe decidere di abbandonare la pista Saelemaekers, in uscita dal calciomercato Milan, e Udinese. Lo riporta Sky Sport.

Ad oggi i ciociari restano comunque avanti: gli agenti dei due giocatori sono in Italia per fare il punto con la Juventus e decidere.