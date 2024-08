Calciomercato Milan, Fonseca BLINDA Bennacer! Dialogo con l'algerino, parte solo se... ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, Paulo Fonseca blinda Ismael Bennacer: dialogo con l’algerino, parte solo per la clausola rescissoria

Come riportato da Tuttosport, Ismael Bennacer resta un tema caldo del calciomercato Milan in uscita. Ad inizio estate la dirigenza rossonera aveva fatto presente all’entourage del ragazzo di poter prendere in considerazione una eventuale cessione.

Le cose tuttavia nel corso dell’estate sono cambiate: Fonseca apprezza tantissimo l’ex Empoli tanto che in un recente dialogo tra i due il portoghese gli ha ribadito la centralità all’interno del proprio progetto tattico. A poco più di 20 giorni dalla fine del mercato Bennacer potrebbe dunque partire solo con il pagamento della clausola da 50 milioni di euro.