Calciomercato Milan: il Bayern pronto a soffiare l’obiettivo ai rossoneri, i dettagli

L’interesse del calciomercato Milan per Guirassy è minacciato dall’ interesse del Bayern, tutti i dettagli

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Guirassy. Per l’attaccante dello Stoccarda c’è concorrenza. In tal senso potrebbe lasciare il club tedesco ma rimanere in Bundesliga:

come riportato da dal giornalista Christian Falk della BILD, il Bayern Monaco avrebbe deciso i puntare su di lui per l’attacco del futuro. Il calciatore franco-guineano sarebbe da tempo nel mirino dei bavaresi.