Calciomercato Milan, Bakayoko in uscita: può andare in Turchia

L’uscita di Bakayoko sarà una delle piste da seguire nel prossimo calciomercato del Milan. Per lui spunta una pista turca

Tiemouè Bakayoko arriva al mese di gennaio con le valigie in mano. Il centrocampista è fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli, con il Milan che cercherà una soluzione per lui in questo mercato invernale. Come riportato da Nicolò Schira, su di lui c’è l’interesse dell’Adana Demirspor, club turco in cui milita anche Mario Balotelli.