Calciomercato Milan, Bakayoko in uscita: c’è il Marsiglia

Tiemouè Bakayoko è uno dei giocatori in uscita in questo calciomercato per il Milan. Spunta una destinazione francese

Il calciomercato del Milan è fatto anche di colpi in uscita. Tra questi, c’è da piazzare Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista ha ancora un anno di prestito in rossonero dal Chelsea, ma in queste ore si lavora per trovare una soluzione per interromperlo. Il giocatore non rientra infatti nei piani di Stefano Pioli.

Intanto per lui potrebbe spuntare un ritorno in patria. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul classe ’94 è spuntato l’interesse dell’Olympique Marsiglia.