Calciomercato Milan, aumento di ingaggio per Theo: i dettagli

Calciomercato Milan, con l’ingresso in Champions il Milan è pronto ad aumentare l’ingaggio di Theo Hernandez

Calciomercato Milan, importanti novità per quanto riguarda Theo Hernandez. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il Milan sarebbe pronto ad aumentare l’ingaggio del terzino francese (che oggi prende 1.5 milioni a stagione) alzandola quasi fino al doppio dell’attuale.

CHAMPIONS FONDAMENTALE – La condizione indispensabile è però l’ingresso in Champions: le ultime quattro gare, a partire da quella di domenica contro la Juventus, diventano fondamentali a questo punto non solo per il club ma anche per l’ex Real Madrid.