Calciomercato Milan: il Barcellona punta un obiettivo dei rossoneri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra i nomi accostati al Milan sul merccato c’è Aubameyang sul quale va registrato l’interesse del Barcellona visto lo stallo con Morata

Tra i nomi accostati al Milan sul merccato c’è Aubameyang sul quale va registrato l’interesse del Barcellona visto lo stallo con Morata.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il club catalano studia anche possibili alternative in attacco. E uno dei nomi caldi è quello di Pierre-Emerick Aubameyang: i Gunners sono pronti a liberarlo in prestito gratuito e potrebbero anche contribuire in modo sostanzioso al pagamento dell’ingaggio.