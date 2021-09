Calciomercato Milan, il Tottenham fa sul serio per Kessié: i dettagli

Calciomercato Milan, il Tottenham è pronto a fare follie per Frank Kessié e a sbaragliare la concorrenza per l’ivoriano

Ancora in bilico il futuro di Frank Kessié con il Milan. L’ivoriano è in scadenza di contratto a giugno coi rossoneri e non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo. Le cose potrebbero addirittura complicarsi ulteriormente a causa dell’assalto del Tottenham.

SUPER OFFERTA – Secondo Fichajes.net infatti, gli inglesi, con Paratici in testa, hanno pronta una super offerta per sbaragliare la concorrenza qualora dovesse arrivare la rottura definitiva col Diavolo.