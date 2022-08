Il Milan continua l’assalto a Raphael Onyedika, prima scelta di calciomercato per rinforzare il centrocampo. Le ultime

Il Milan ha scelto Raphael Onyedika come rinforzo di calciomercato per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il classe 2001 viene visto dalla dirigenza come il profilo giusto da regalare a Stefano Pioli.

Prima offerta al Midtjylland di 4 milioni di euro + bonus rispedita al mittente. Il club danese richiede una cifra sugli 8/10 milioni. L’alternativa è Onana del Bordeaux.