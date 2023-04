Calciomercato Milan, spese in casa Arsenal: i due obiettivi

Il Milan fa spese di calciomercato in casa Arsenal. I rossoneri sono interessati a due giocatori dei Gunners

Il Milan guarda in casa Arsenal in vista del prossimo calciomercato. Come riporta calciomercato.com, Maldini e Massara hanno messo gli occhi su due giocatori offensivi dei Gunners.

Si tratta di Folarin Balogun e Reiss Nelson. Entrambi in prestito, rispettivamente al Reims e al Fenerbahce. Al momento si tratta solo di idee, ma nelle prossime settimane potranno esserci sviluppi importanti.