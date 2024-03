Guler Milan, il turco è ai margini del Real Madrid e i rossoneri ci pensano. La formula e il piano del club rossonero

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Arda Guler è finito ai margini del Real Madrid, giocando appena cinque partite per un totale di appena 92 minuti disputati considerando tutte le competizioni, e il Milan fa un pensierino per la prossima sessione di calcio mercato.

Milan e Real Madrid potrebbero riproporre l’operazione in prestito, in quel caso prima annuale e poi biennale, con diritto di riscatto e controriscatto che ha portato Brahim Diaz in rossonero.