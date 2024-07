Calciomercato Milan, Ibrahimovic lo ha CHIAMATO al telefono! Calciatore lusingato, può arrivare così dal TOP CLUB

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha contattato Arda Guler: possibile operazione con la formula del prestito dal Real

Il calciomercato Milan ci prova per Arda Guler Il talento turco messosi in evidenza agli Europei rischia di non trovare spazio al Real Madrid e per questo il club rossonero si è fatto avanti per averlo in prestito.

Le due società stanno pensando ad un’operazione alla Brahim Diaz, un prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto da parte dei Blancos. Sviluppi attesi nelle prossime settimane.