Calciomercato Milan, arriva l’annuncio di Lang sul futuro

Calciomercato Milan, Noa Lang, obiettivo del club rossonero, ha annunciato alcune novità per il proprio futuro

Dopo la sconfitta dell’Olanda contro la Croazia in Nations League, Noa Lang, obiettivo del calciomercato Milan, ha dichiarato:

«È giunto il momento per me di lasciare il Belgio. Dove andrò? Non lo so ancora, ma sarà una grande squadra. Le discussioni sono già in corso, non lo nego, ma è presto per parlarne. Il ritorno in Olanda è una possibilità, ma non voglio chiudere nessuna porta. Forse sarà una destinazione sorprendente».