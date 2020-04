Il Milan non molla la pista di calciomercato che lo porterebbe verso Daniele Rugani della Juventus, ma non è sola: attenzione a Roma e Napoli

Il Milan starebbe pensando a un innesto in difesa per il calciomercato estivo senza andarlo a cercare in campionati esteri, ma restando direttamente in Serie A.

Secondo Il Corriere di Torino i rossoneri si sarebbero inseriti nella corsa a Rugani aggiungendosi a i già noti interessati al centrale bianconero Napoli e Roma.