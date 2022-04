Calciomercato Milan Ambrosini fa i nomi: «Comprerei loro due». Le parole dell’ex centrocampista rossonero

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Massimo Ambrosini ha elargito un paio di consigli di mercato al Milan.

MERCATO – «Ampliare il budget per allargare la platea di rinforzi è una soluzione. Detto questo, non servono rivoluzioni: la base è ottima e va puntellata rinforzando le zone del campo in cui il Milan ha sofferto di più. Un esterno destro, un trequartista a un centravanti. Mi piace Darwin Nunez del Benfica, ma tutto dipenderà da quali cifre saranno investite. Nkunku del Lipsia è un altro profilo che mi stuzzica».