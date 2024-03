Calciomercato Milan, si allontana Adarabioyo: la situazione per la difesa dei rossoneri in vista del prossimo anno

Mettere una pezza ai problemi della difesa (sorti soprattutto dopo i tantissimi infortuni che hanno martoriato il reparto arretrato della squadra di Stefano Pioli) è stato l’obiettivo numero uno del calciomercato Milan invernale, e lo sarà anche per l’estate. I rossoneri continuano a soffrire nel reparto difensivo, e lo dimostrano i numerosi gol subiti.

Come riferisce Calciomercato.com, tra i nomi accostati ai rossoneri in inverno c’era anche Tosin Adarabioyo. Il difensore del Fulham adesso sembra parecchio lontano dai rossoneri: i contatti tra le parti, infatti, non sono andati avanti in queste settimane.