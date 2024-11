Calciomercato Milan, Furlani avvisa le pretendenti: lui può partire solo in prestito. I dettagli

Calciomercato Milan, Furlani è pronto a cedere Alex Jimenez solo con la formula del prestito: c’è il Valencia sulle sue tracce

Come riferito da AS, il Valencia avrebbe bussato alle porte del calciomercato Milan per prelevare Alex Jimenez a gennaio dovendo sostituire Thierry Rendall: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per lui.

Jimenez sarebbe il primo obiettivo di una lista che contiene anche altri nomi ma, come viene riportato, potrebbe essere preso solo in prestito: il Milan lo ha riscattato dal Real solo l’estate scorsa e lo ha blindato con un contratto fino al 2028.