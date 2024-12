Calciomercato Milan, svolta Alex Jimenez! Comunicazione arrivata, i tifosi esultano. Clamoroso aggiornamento

Calciomercato Milan, arriva la svolta per Alex Jimenez: dal possibile addio a gennaio alla permanenza praticamente certa

Importante aggiornamento fornito da Matteo Moretto su Alex Jimenez, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Álex Jiménez verso un’altra maglia da titolare con il Milan. Il piano del club rossonero riguardo al futuro dell’esterno spagnolo è cambiato nel corso delle ultime settimane: adesso è diventato un giocatore importante per Fonseca. Valutazioni in corso anche per il suo inserimento in lista Champions. La mancanza di minuti in prima squadra e soprattutto dopo la panchina contro il Sassuolo in Coppa Italia, l’idea di Jiménez era quella di dimostrare le proprie qualità altrove, probabilmente in prestito per sei mesi in A con il Monza tra i più interessati oppure in Liga. Le ultime scelte su Theo Hernández hanno cambiato l’inerzia del mercato. Álex Jiménez è stato tra i migliori contro il Genoa e in questo momento è un tassello importante della rosa».