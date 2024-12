Calciomercato Milan, l’ultima indiscrezione spiazza i tifosi: clamoroso spiffero, cambia la strategia del club

Calciomercato Milan, i rossoneri vorrebbero acquistare un nuovo esterno d’attacco a gennaio e non più un centrocampista

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan in vista della sessione di gennaio. I rossoneri, con l’imminente recupero di Ismael Bennacer che a Milanello sta dando ampie garanzie fisiche, avrebbero intenzione di rinunciare all’acquisto di un centrocampista centrale per andare a rinforzare la fascia destra d’attacco.

In questo senso i nomi sul taccuino di Moncada sono Akliouche del Monaco e Leweling dell’Union Berlino. La valutazione per entrami si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. Cosa serve per l’affondo? La cessione di uno tra Okafor e Chukwueze col primo ad oggi favorito.