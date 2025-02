Calciomercato Milan, aggiornamenti continui su Joao Felix! Mendes in pressing, cosa serve per la fumata bianca

Condividi via email

Calciomercato Milan, arrivano aggiornamenti continui sul possibile arrivo di Joao Felix in rossonero: Mendes in pressing costante

Intervenuto sul proprio profilo di X, il giornalista della Gazzetta dello Sport Guidi ha dato un importantissimo aggiornamento sul calciomercato Milan in entrata.

Aggiornamento Joao Felix: Mendes resterà a Torino anche stasera, rimane però ferma la volontà di portare il giocatore al Milan Il Chelsea sta liberando un ulteriore slot con Wiley in direzione Watford. Il Milan, però, deve lavorare in uscita per fare spazio.