Calciomercato Milan: Adli obiettivo già a gennaio? Ecco le ultime

Pioli sta riscontrando un po’ di problemi sulla coppia attualmente di riserva Bakayoko-Bennacer. Motivo per cui Adli potrebbe approdare in rossonero subito a gennaio. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Il francese classe 2000 dovrebbe restare al Bordeuax in prestito fino a fine stagione, ma a questo punto potrebbe sbarcare con qualche mese di anticipo a Milanello.