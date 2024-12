Calciomercato Milan, conferme sul futuro di Calabria! Può finire nel top club, contatti avviati

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sul futuro di Davide Calabria: contatti in corso con la Juve per gennaio

Come riferito da calciomercato.com, ci sono conferme sull’interesse della Juve per Calabria, in uscita dal calciomercato Milan:

PAROLE – «Nell’orizzonte di Calabria non ci sarebbero solo soluzioni di minor rilievo, come spiega Relevo (ci perdonerete il gioco di parole): secondo Matteo Moretto, anche la Juventus avrebbe fatto un sondaggio per il prodotto del vivaio rossonero, con l’intenzione di valutare le condizioni e la fattibilità di un eventuale affare a zero. Per Calabria sono 10 le presenze stagionali, condite anche da un gol in Coppa Italia negli ottavi di finale vinti largamente contro il Sassuolo».