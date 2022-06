Calciomercato Milan: Acerbi il preferito in difesa. Ma Lotito esagera con la richiesta per il centrale

Dopo l’indigesta rinuncia a Botman, il Milan si sta muovendo per prendere un centrale a basso costo. Ad oggi secondo Tuttosport Acerbi viene considerato il profilo più interessante perché esperto e pronto sia in Serie A sia in Champions.

Ma il Diavolo non intende sottostare alla richiesta di Lotito che vuole 5 milioni (i rossoneri lo valutano meno della metà). Contestualmente il club rossonero monitore Arthur Theate del Bologna e William Saliba dell’Arsenal.