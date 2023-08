Calciomercato Milan, c’è l’accordo con il Werder Brema per la cessione di Ballo-Toure: c’è attesa per il via libera del terzino

Come riportato da Nicolò Schira, il calciomercato Milan ha trovato l’accordo con il Werder Brema per la cessione a titolo definitivo di Ballo-Toure per 4 milioni di euro.

C’è ora attesa per il via libero definitivo del calciatore che ci sta pensando in queste ore.