Miranda-Milan, Furlani insiste: c’è l’offerta per far crollare il muro del Betis

Miranda-Milan, accordo per giugno ma Furlani insiste: pronta l’offerta per far cedere il Betis Siviglia già a gennaio

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha già chiuso per l’arrivo a parametro zero di Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 in scadenza a giugno.

Il ragazzo ha un accordo per un contratto di 4 anni ma Furlani sta insistendo col Betis: ha pronta un’offerta da 3 milioni per convincere il club spagnolo a cedere il ragazzo già a gennaio.