Calciomercato Milan: accordo con la Samp per Gabbia, le ultime

Prima di dare il via libera alla partenza di Gabbia direzione Genova, il Milan vuole chiudere il tanto atteso colpo in difesa

Il Milan ha trovato l’accordo per il prestito di Matteo Gabbia alla Sampdoria. Lo riferisce calciomercato.com

Il club di Via Aldo Rossi, però, vorrebbe prima trovare il tanto atteso colpo in difesa prima di lasciar partire il proprio giocatore direzione Genova. La società blucerchiata non vorrebbe attendere troppo tempo. In alternativa pronto Fazio.