Calciomercato Milan, asse caldo con la Roma: grandi novità in arrivo per Abraham e Saelemaekers. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è sempre di più nel vivo. Una delle questioni da risolvere dalla dirigenza rossonera è quella legata ai contratti di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers.

Negli ultimi due derby entrambi i giocatori sono andati in gol. Come riportato dal Corriere dello Sport Roma e Milan stanno lavorando per mantenere in futuro permanente questo scambio di prestiti molto profittevole.