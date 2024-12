Calciomercato Milan, quei due deludono Fonseca! Numeri terribili e paragone impietoso

Calciomercato Milan, Alvaro Morata e Tammy Abraham stanno deludendo Fonseca in termini di apporto realizzativo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata e Tammy Abraham, due acquisti del calciomercato Milan estivo, stanno deludendo Paulo Fonseca.

I due attaccanti del Milan non stanno infatti rendendo secondo le aspettative, come d’altronde confermano anche i dati. In campionato, infatti, Morata ed Abraham hanno segnato insieme tanto quanto fatto dal solo Retegui. Entrambi fino a questo momento hanno contributo troppo poco alla causa rossonera, nonostante i loro compiti non si limitino solo a quelli di rifinitura.