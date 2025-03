Calciomercato Milan, Ibrahimovic spiazza Abraham: comunicazione sul futuro, spunta una squadra a sorpresa

Calciomercato Milan, deciso il futuro di Tammy Abraham: i rossoneri orientati a non confermare l’inglese, spunta il West Ham

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa su Tammy Abraham:

PAROLE – «Il Milan ha deciso di non confermare l’inglese e ci sono poche chances che possa tornare indietro. Abraham tornerà alla Roma in estate, ma sarà solo di passaggio perché il suo ciclo in giallorosso è finito la scorsa estate con l’arrivo di Dovbyk. Tammy ha poco mercato in Italia e dovrebbe così tornare a giocare in Premier League. Londra chiama, Abraham risponderà? È questo il quesito che si pone il West Ham dopo aver iniziato a parlare con il suo entourage. Gli Hammers sono fortemente interessati così come altri club inglesi (Wolverhampton, Everton tra le altre). Per Tammy non ci sarebbero problemi a tornare in Premier League, ma vorrebbe un club di prima fascia. Prima però testa sul Milan e su un finale di stagione da possibile protagonista a sorpresa».