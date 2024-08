Calciomercato Milan, da Abraham all’ADDIO di Jovic passando per Emerson Royal, Fofana e Samardzic: il punto su tutte le TRATTATIVE dei rossoneri

Luca Marchetti ha fornito un’aggiornamento sul calciomercato Milan a Sky Calciomercato L’Originale.

PAROLE – «Abraham non è solo una suggestiona ma potrebbe verificarsi se dovesse partire Jovic. Ad Abraham piace come destinazione e ci sono stati dei contatti anche con Fonseca. Non sarà facile trattare col Tottenham e non ci sono novità per Emerson Royal e nemmeno per Fofana col Monaco che viene valutato ancora molto nonostante sia in scadenza. Il discorso di Samardzic si intreccia molto con quello dell’attaccante perché con una doppia punta, Fonseca potrebbe giocare anche con l’attacco a due. Scuffet? Non ci sono ancora stati passi in avanti».