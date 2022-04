Calciomercato: la Juventus avrebbe fatto un’offerta per Modric. I bianconeri ci provano per il centrocampista croato

Dalla Spagna sono sicuri: la Juve è pronta a presentare un’offerta a Luka Modric.

Secondo quanto riferito da AS, in particolare, il campione del Real Madrid avrebbe già ricevuto la proposta di un biennale dalla Juve e un’altra richiesta dal Qatar. In questi giorni il Real dovrebbe mettersi a tavolino per discutere il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Modric vorrebbe restare un altro anno, ma sarebbe rimasto indispettito dal fatto che il club non gli abbia presentato ancora alcuna offerta.