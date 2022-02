Calciomercato Fiorentina, Commisso punta un ex Milan: a marzo l’affondo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Fiorentina: il presidente Commisso un ex Milan, a marzo il via alle trattative

La Fiorentina, che in questa stagione punta fortemente all’Europa, guarda anche al futuro e ai rinforzi per la prossima estate. Secondo quanto riportato da La Nazione, il presidente Commisso avrebbe due pupilli che vorrebbe portare in viola.

Si tratta di Marcos Senesi, centrale del Feyenoord che ha un costo non proibitivo di 12 milioni di euro, e Diogo Dalot, terzino ex Milan attualmente del Manchester United con lo stesso prezzo del difensore. Entrambi sono in scadenza nel 2023 e nel mese di marzo la Fiorentina potrebbe tentare il primo affondo.