Calciomercato, Castillejo in uscita dal Valencia: le ultime sul futuro dell’ex Milan e l’interesse del Besiktas

Secondo quanto riportato da Marca, le strade di Samuel Castillejo e del Valencia potrebbero separarsi.

Sull’esterno ex Milan c’è l’interesse del Besiktas e il club spagnolo spinge per l’addio, per poi concentrarsi sul mercato in entrata.