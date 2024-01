Chaka Traorè Milan: decisione presa sul futuro del giovane ivoriano. Il piano della dirigenza rossonera in questa sessione di mercato

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan ha preso una decisione sul futuro di Chaka Traorè.

Il club rossonero crede molto in lui e tanto da aver deciso di non aprire a una cessione in prestito in questa sessione di mercato.