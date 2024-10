Calamai certo: «Fonseca era con le valigie in mano, era stato sondato Sarri. Su Ibra dico che…». Le sue dichiarazioni

Intervenuto sulle colonne di TMW, ecco le dichiarazioni di Luca Calamai sul presente che si vive in casa Milan e sulle vicende riguardanti Fonseca prima del derby vinto.

PAROLE – «Ibra si vanta di essere il Boss. Ma il suo gonfiare il petto contro nemici veri o presunti non basta a dare linearità al percorso del Milan. Tutti sanno che prima del derby Fonseca aveva le valigie pronte. Tutti sanno che la dirigenza rossonera aveva sondato il terreno con Sarri. E il tecnico toscano aveva già preallertato i suoi abituali collaboratori sulla possibilità di iniziare una nuova sfida professionale. La vittoria contro l’Inter ha salvato il posto a Fonseca. Tornato in bilico dopo le sconfitte in Champions e a Firenze. Un allenatore continuamente sotto esame è un allenatore fragile dentro lo spogliatoio. Questo Ibra dovrebbe saperlo bene».