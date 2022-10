Calaiò: «Kvara imprevedibile. Ora prendo lui e non Leao». Le dichiarazioni dell’ex attaccante

Emanuele Calaiò ha parlato al Corriere dello Sport.

LEAO O KVARA? – «Nell’immediatezza, tra i due, mi prendo Kvara. Ora come ora è così: è giovane, sta già imparando come esterno a fare le due fasi e in questo momento è imprevedibile, cinico, concreto. Fa gol, fa assist e crea rigori ed espulsioni».