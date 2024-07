Calafiori Milan, svelato il PATTO anti Juve col Bologna: i rossoneri adesso possono SPERARE

Calafiori Milan, svelato il PATTO anti Juve del giocatore col Bologna: i rossoneri adesso possono SPERARE per il difensore

Accostato al calciomercato Milan, Riccardo Calafiori ha attirato ancor di più l’attenzione su di sé dopo le ottime prestazioni con la maglia della Nazionale all’Europeo. Le richieste per il difensore non mancano: sia dall’estero (soprattutto dalla Premier League) sia dall’Italia (col forte pressing della Juve).

Tuttavia, come fa sapere il Corriere dello Sport, di ritorno dall’esperienza in Germania con l’Italia, il difensore ha avuto un colloquio col club rossoblù per discutere del proprio futuro. La società vorrebbe trattenerlo almeno per un altro anno, garantendogli anche un adeguamento di contratto e la possibilità di giocarsi la Champions League. Le parti avrebbero stretto una sorta di patto secondo il quale il calciatore viaggia verso la permanenza a meno che non arrivino offerte irrinunciabili dalle big, soprattutto dall’Inghilterra. Il club avrebbe però posto un secco veto alla sua cessione alla Juventus.