Calafiori Milan, Nicolato lo consiglia: «Annata STREPITOSA. Merita l’accostamento ai top club». Le parole dell’ex ct dell’U21

L’ex ct dell’Italia Under21 Paolo Nicolato ha analizzato il profilo di Calafiori, calciatore accostato al calciomercato Milan, a Tuttojuve.

PAROLE – «Faccio i complimenti sia a Calafiori che al suo tecnico, l’ho conosciuto come esterno di sinistra e non avrei mai pensato ad un ruolo da difensore centrale. Non ci avrei mai scommesso, sono sincero, eppure la sua annata è stata strepitosa e si è distinto come tra i migliori in Serie A. Ha fatto una crescita enorme, merita l’accostamento ai top club. Quel che posso dire è che gli auguro di intraprendere la carriera di Nesta, Cannavaro, Chiellini e dei più grandi difensori italiani».